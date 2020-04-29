新冠肺炎疫情期間，影響民眾捐款意願，讓每月固定支出300萬元的創世屏東分院更顯艱辛，地方果農獲悉消息後，大方捐出芒果禮盒及龍眼蜂蜜，義賣所得全數捐出，可望為植物人照養挹注30萬元經費。

創世屏東分院長林艾樺坦言，近年來受到整體經濟影響，捐款逐年下滑，今年更有肺炎疫情攪局，比起往年更下降3成，以目前全院安養52位植物人，服務無法停歇、只好繼續苦撐。

所幸枋山果農盧旺昇大方捐出200箱芒果及200箱芒果鮮凍冰棒，盧表示，過去阿嬤因病臥床10餘年，看到親人痛苦模樣，及照顧者日以繼夜、無法鬆懈的陪伴，那種辛勞自己感同身受。

雖然芒果進入盛產季，自家果品已滿手訂單，還是願意捐出頂級禮盒，一方面希望協助植物人獲得更好照顧，也盼拋磚引玉、讓更多人響應。

同樣是來自枋山的養蜂青農陳晙嘉獲悉消息後，也主動捐出100瓶蜂蜜，他表示，雖然今年龍眼花期遇雨攪局，產量大減5成，但做公益不 該考慮太多，「想到去做就對了」。

林艾樺感動地說，這2筆來自青農的捐助義賣所得猶如及時雨，由於今年預計將舉辦的募款餐會及園遊會都確定取消，未來會持續尋找與農民合作機會，把原本家戶就會消費的品項加強力道，除了維持生活日常，也能順勢作公益。

(中時 )