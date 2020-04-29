新冠肺炎疫情讓不少人被迫宅在家，警方擔心「宅犯罪」電話詐欺更蓬勃，特別規劃「緝狐專案」，通令全國各警局加強緝捕重大詐欺逃犯。1名被列頭號要犯、卻仍四處逃亡繼續行騙的李男，終於被專案小組逮到。他因遭全台9個法院判刑該入獄，而有「九尾狐」暱稱，到案後也讓警方鬆了口氣。

刑事局表示，專案小組統計近年遭各法院、檢察署通緝次數後，得知李男至少涉嫌11件重大詐欺案，其中桃園、新北、新竹、苗栗…等9個地院，已陸續在2年前判其該入監服刑，但他卻仍逃亡繼續行騙，多年來至少已有上百民眾遭害。

昨由刑事局、北市警與桃警合組的專案小組，終於鎖定他出入的桃園楊梅區1棟華廈，守株待兔將李男緝捕、解送歸案。幹員表示，李男的電話行騙手法雖多為老梗，但他培訓的旗下小弟實在是「戲精」，且李男編寫的「劇本」實在「太到位」，仍有不少人遭騙。

以基隆地院1起判決為例，當時李男要求小弟以傳統的「假檢警」致電方式行騙，對受害者掰的理由卻是「你牽涉到1件4條人命的兇殺案」，除了得到案說明，還須將帳戶內款項先提出凍結等，多數人因聽到「殺人罪」被嚇傻了，全乖乖將帳戶裡的錢轉出。

警方表示，「九尾狐」李男遭逮後已先入監執行，但他仍有多案由地檢署偵辦中，檢方仍將擇期提訊，確認到底有多少無辜民眾遭害。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)