雖然台灣地區連續4天未新增新冠肺炎確診者，令社會上部分人士開始詢問中央流行疫情指揮中心何時可以鬆綁部分管制措施？但因為台灣至今仍有十起感染源不明的本土確診病例，加上目前全台只篩檢了六萬人，也讓其餘國家擔心貿然鬆綁恐有風險。今天記者會上指揮官陳時中被本報問到，鬆綁管制措施前是否會進行社區抽樣篩樣時，明確表示不會。

陳時中重申28日的觀點，質疑擴大篩檢的效益，認為就算極大值之下，社會上有3萬個無症狀感染者，但也只帶來10位查無感染源的確診者，並進而讓17人感染，所以戰略上還是要拉回個人保護，篩檢精準度一定會有落差，政府的政策就是針對有症狀的人篩檢，然後隔離，有些國家因為感染者比率高，所以擴大篩檢有意義。我們不一樣，所以做大規模篩檢沒有意義，雖可以更了解社會，但不會帶來改變

另外28日陳時中反對擴大篩檢時主張，有人會在篩檢呈陰性(表示未確診)後就不戴口罩、不維持社交距離，但本報記者今日質疑，許多國人戴口罩是因為不確定周遭有無人染疫，所以不會因為自己被篩檢過呈陰性就從此不戴口罩。對此陳時中今天記者會上舉美國總統彭斯為例，指出彭斯進出醫院時不戴口罩，理由是他定期進行新冠肺炎篩檢，沒有感染。但陳時中強調如今篩檢沒有感染，不代表未來不會感染。

(中時 )