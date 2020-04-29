豬揚情變和小豬愷樂地下情引發滿城風雨，兩性作家黃越綏26日在臉書發文：「就算小豬是渣男或媽寶，也是周揚青識人不清而自願為愛付出長達九年的後果，又怪得了誰呢？」引發網友留言開戰，對此，黃越綏今（29日）再發文談此事，自封「台灣赤查某」，並大談周揚青是「一箭雙雕的高招」。

精神科醫師鄧惠文因談豬揚事件逆風發文，反遭起底黑歷史，鄧惠文最後關閉臉書，而黃越綏今再發文表示，在她日前談豬揚情變的發文中，留言的酸民有多數是大陸網友，對此，黃越綏自封是「台灣赤查某」，並強調：「何況我文章中，也已經用夜路走多了以及鬼那會怕鬼來暗諷小豬是自作自受。」

黃越綏指出，受情傷的周揚青出手報復是她的權利，她耗9年青春「雖不值而可憫但能奈何或怨誰？」有人讚周揚青勇敢、阻止其他女性受騙，對此，黃越綏則寫下：「或許有些但不全然，她是一箭雙雕的高招，既可讓對方一刀斃命且拖情敵蝴蝶下水墊背」。

黃越綏認為，周揚青需要時間療傷，沈澱後要從中記取教訓，才能自我成長，最後，黃越綏也寫下：「不怕霸凌病毒來侵故再補此文」，霸氣開嗆酸民。

黃越綏臉書全文。（圖／取材自黃越綏臉書）

(中時電子報)