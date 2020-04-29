因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，鼓勵玩家往外走的《Pokémon GO》手遊也不斷改變遊戲型態。最新推出的方案就是「遠距團體戰入場券」。為了慶祝這項全新功能登場，超強的達克萊伊、別種形態的騎拉帝納和畢力吉翁將降臨傳說團體戰和GO對戰聯盟，訓練家們怎能錯過。

《Pokémon GO》宣布，為慶賀遠距團體戰入場券正式登場(目前在 App 內商店提供 1 寶可幣可換 3 章遠距團體戰入場券的禮盒)，傳說團體戰和GO對戰聯盟將迎來重量級貴賓。活動內容如下：

(1)台灣時間2020年4月29日（星期三）清晨～2020年5月5日（星期二），達克萊伊將降臨傳說團體戰。

(2)台灣時間2020年5月6日（星期三）清晨～2020年5月12日（星期二），別種形態的騎拉帝納將降臨傳說團體戰。

(3)台灣時間2020年5月13日（星期三）清晨～2020年5月19日（星期二），畢力吉翁將降臨傳說團體戰。

除了傳說團體戰與GO對戰聯盟的最新活動，《Pokémon GO》官方也宣布5月1日～5月29日，遊戲內將舉辦名為「世代大挑戰」的限時挑戰，挑戰共有四次，每次挑戰都包含8組x3個調查課題，訓練家們可留意App中的「今天」標籤頁，掌握每一個限時挑戰！

(科技)