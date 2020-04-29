台南市長黃偉哲今天下午特別親臨視察全久榮酒精生產線，表達感謝。(曹婷婷攝)

響應台南市政府「國家酒精隊」理念，台南市歸仁在地製酒的全久榮企業股份有限公司，暫時放下高利潤外銷酒品生意，上周起生產線全面挪作生產酒精之用；總經理陳博義說，疫情當前，不要計較賺多賺少，重要的是陪國人度過這一關；25日開始生產酒精，平均日產8萬瓶350ml酒精，主攻公司行號、工廠使用的4公升酒精訂單更已接獲130家業者下訂，應接不暇。

鑒於民眾購買酒精消毒防疫，造成市場酒精供不應求，台南市政府積極協請民營酒廠調整產線生產防疫酒精，全久榮、坤展酒莊二話不說加入，預計兩家合計可生產10萬瓶350ml防疫酒精。

經發局長陳凱凌指出，台南市有15家酒廠，目前隆田酒廠、天乾製藥2家工廠生產防疫用酒精，每天可生產12萬瓶350ml跟1萬瓶500ml，經市府積極協調，經濟部4月24日也同意全久榮、坤展這2家公司可生產防疫酒精，可望緩解酒精不敷使用的現況。

台南市長黃偉哲今天下午特別親臨視察全久榮酒精生產線，感謝民營的全久榮酒廠撥出部分產線生產防疫酒精，他同時也表示，製酒業者都是犧牲自己的利潤投入生產防疫酒精，經市府向中央財政部爭取防疫酒精免徵烈酒稅，已獲正面回應。

全久榮是歸仁在地經營多時的製酒業者，也是第一個跳出來表態要加入國家酒精隊的業者。陳博義說，公司主要生產梅酒、米酒、高梁酒、水果酒等酒品，主攻外銷美國、加拿大、東南亞、大陸等市場，4月開始準備投入生產防疫酒精，也跟國外客戶委婉告知「防疫優先」，目前訂單先暫時往後，他說，放下生產線就不問業績盈虧。

經發局說，業者自己花錢買原料到生產酒精，完全配合政府防疫，貢獻產能，以一瓶酒動輒數百元，到如今生產酒精350ml僅賣45元、4公升裝只賣400元，利潤懸殊，很感謝業者共體時艱。

(中時 )