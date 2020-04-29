致茂(2360)第一季營運表現比去年同期明顯成長，集團合併毛利率來到歷史新高達52%，稅後淨利4.7億元，季減22%，但較2019年同期成長59%，每股盈餘為1.13元。

邁入第二季，母公司預期第二季將較第一季持續向上成長，半導體及Photonics測試解決方案為主要成長動能，特別是SLT及針對真無線藍芽耳機市場之RF與MCU整合性測試解決方案。量測及自動化檢測設備將持續受惠於5G/伺服器等相關之電力電子測試需求增長。

致茂電子今(4月29日)召開法人說明會，公布2020年第一季財報，2020年第一季總合併營收為34億元，較上季減少25%，但較去年同期增長23%。稅後淨利為4.7億元，較上季減少22%，但較2019年同期成長59%。每股盈餘為1.13元。

致茂公司表示，第一季主要成長動能來自於半導體及Photonics測試解決方案，分別較上季增長4%及較去年同期成長78%。致茂電子第一季集團合併毛利率來到歷史新高達52%，帶動獲利年增幅度更高。

2020年營運展望部分，致茂表示，現今AIoT正處於快速發展階段，將提高高性能晶片之需求，如CPU/GPU、Sensors、RF connections等，有助於致茂今年半導體相關測試設備之營收成長。在量測及自動化檢測設備方面，將聚焦於綠能科技相關之檢測設備，包含電動車相關零組件、電池模塊與模組、智慧電網及5G伺服器等相關產業之電力電子測試需求。

(時報資訊)