受到新冠肺炎影響，各地活動紛紛取消，彰化員林獅子會因此將活動取消所省下的費用，購買１輛自走鼓風式噴霧車，送給員林市公所。（吳建輝攝）

自走鼓風式噴霧車，除了協助現在最重要的新冠肺炎防疫消毒外，疫情結束還能投入荔枝椿象噴藥的工作，為公所打造堅強的防線。（吳建輝攝）

受到新冠肺炎影響，各地活動紛紛取消，彰化員林獅子會因此將活動取消所省下的費用，購買1輛自走鼓風式噴霧車，送給員林市公所，協助運用防範疫情，與荔枝椿象噴藥的防治，今天在公所舉行捐贈儀式，員林市長游振雄表示，感謝會長熱心公益，協助病蟲害防治。

員林市長游振雄表示，員林獅子會長林恩詮，去年個人就率先認養52盞路燈，後來更發起「520我愛您燈亮計劃」，短短20天就召集獅兄與社會大眾的幫忙，認養募集520盞路燈，並將當時募款的款項31萬2千元，繳入市庫，可以說對社會公益是不遺餘力。

員林獅子會長林恩詮表示，受到新冠肺炎影響，會內所有活動都停擺，因此將省下來的費用投入社會公益，因此購買１輛價值35萬元的自走鼓風式噴霧車，除了協助現在最重要的新冠肺炎防疫消毒外，疫情結束還能投入荔枝椿象噴藥的工作，為公所打造堅強的防線。

清潔隊長黃吉城說，防疫期間感謝各界投入資源協助公所，也呼籲民眾發揮公德心，使用過的口罩勿隨意丟棄，應準確投入垃圾桶中，如有隨身消毒用品，也可噴灑後再丟入桶，降低其他民眾的感染風險，千萬別貪圖方便隨意棄置。

(中時 )