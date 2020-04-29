日月光投控（3711）今（29）日召開線上法說會，公布2020年首季自結合併財報，歸屬母公司稅後淨利38.99億元，雖季減39％、但年增達91％，每股盈餘（EPS）0.92元，低於去年第四季1.5元、優於去年同期0.48元。

日月光投控2020年首季集團自結合併營收973.57億元，季減16％、年增10％。毛利率16.6％、營益率6.2％，低於去年第四季17.1％、7.5％，優於去年同期12.8％、2.6％。

其中，IC封測2020年首季合併營收641.5億元，僅季減4％、年增達20％。毛利率20.1％、營益率8.4％，低於去年第四季22.7％、10.6％，但優於去年同期15.5％、2.9％，表現均優於集團預期。

電子代工（EMS）2020年首季合併營收327.21億元，季減33％、年減6％。毛利率9.3％，優於去年第四季8.9％及去年同期8.4％，營益率2.4％，低於去年第四季3.2％、優於去年同期2.1％。營收表現略低於預期，但營益率表現略優於預期。

以應用觀察日月光投控2020年首季封測業務，通訊占54％，汽車、消費性電子及其他占31％，電腦15％。電子代工應用方面，通訊占36％、消費性電子33％、電腦及儲存14％、工業用11％、汽車電子6％。

(時報資訊)