五一連假 蔡：請好好休息 為未來振興經濟做準備 15:292020/04/29 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文呼籲民眾千萬別因為因為0確診就鬆懈，請大家五一連假好好休息，讓疫情早日過去。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛服部今日在記者會宣布台灣連4日0確診，加上五一連假將至，有人擔心民眾失去戒心，大舉出遊，蔡英文總統對此說道，台灣防疫工作做的紮實，才有如此成果，但我們不能鬆懈，希望民眾在五一連假好好休息，為未來振興經濟做好準備。 蔡英文說，近日連續0確診讓他相當開心，這都是全民努力的成果，但若因此鬆懈，有可能功虧一簣，請大家在五一連假忍耐一下，讓疫情早日過去，一起加油。 (中時 ) #五一連假 #蔡英文 #衛服部 #出遊 #防疫 #疫情 #經濟 #總統 #確診 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸國務院聯防控：武漢新冠「清零」不等於全部出院 17:082020/04/27 兩岸 哥倫比亞採訪台灣防疫 中信銀入鏡 04:102020/04/28 金融．稅務 歐美疫情不退 13檔防疫概念股交投熱 04:102020/04/28 證券．權證 避免針對性 用鼓勵取代警示 04:102020/04/28 地方新聞 竹縣餐飲輔導計畫 力守五一防疫 04:102020/04/28 地方新聞 新冠全球破300萬確診 美國佔近三分之一 04:422020/04/28 國際 連兩天0確診 網驚：海軍女友天生神力？ 08:272020/04/28 政治 莫瑞曝可能染疫 覺網球最晚回歸正常 14:282020/04/28 體育 案192也出院了！ 他們都感謝彰化醫護 15:172020/04/28 生活 新冠肺炎》美國確診人數破100萬 佔全球1／3！川普確保肉品供應不中斷 03:282020/04/29 國際 政治熱門新聞 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網卻另提這建議 - 政治 柯P爆小英常到練台生家吃飯 蔡英文這樣回答 - 政治 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ - 政治 心死？前太陽花成員：民進黨只是較善用網路的國民黨 - 政治 柯文哲為林森錢櫃大火道歉 網友驚呼這件事！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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