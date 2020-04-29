衛服部今日在記者會宣布台灣連4日0確診，加上五一連假將至，有人擔心民眾失去戒心，大舉出遊，蔡英文總統對此說道，台灣防疫工作做的紮實，才有如此成果，但我們不能鬆懈，希望民眾在五一連假好好休息，為未來振興經濟做好準備。

蔡英文說，近日連續0確診讓他相當開心，這都是全民努力的成果，但若因此鬆懈，有可能功虧一簣，請大家在五一連假忍耐一下，讓疫情早日過去，一起加油。

(中時 )