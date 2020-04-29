針對未於期限內完成政黨備案補正，內政部今發出新聞稿指出，已於昨日起依政黨法廢止樹黨、信心希望聯盟等171個政黨備案處分，今起陸續寄出，未來這些政黨均不得再以政黨名義對外活動，政黨財產清算後，如有賸餘者，其賸餘之財產歸屬國庫。內政部提醒，民眾勿再對其備廢止政黨捐贈政治獻金或參與相關活動，以免受騙。

依據政黨法第43條第1項規定，依人民團體法備案之政黨，其組織、章程及相關事項，應於政黨法施行後2年內，即去年12月7日前補正，如限期補正仍不符規定者，得廢止其備案。經內政部提請政黨審議會審議，決議給予4個月的補正期，故內政部於12月24日函請當時尚未完成補正的230個政黨，限期於文到4個月內完成補正。

內政部表示，截至今年4月24日，共有203個政黨未完成補正，補正截止前一天有16個政黨將法人登記證書影本送達內政部。另有16個政黨已完成法人登記程序，尚未陳報內政部，扣除上述32個政黨，總計有171個政黨未完成補正，內政部已陸續依法廢止備案。

內政部廢止政黨備案後，經廢止備案之政黨應辦理財產清算，財產清算人應由政黨選任，如無法選任者則由內政部指定，清算人應於指定日期內(約文到15日內)向內政部申報就任；政黨財產清算後，如有賸餘者，其賸餘之財產歸屬國庫。

(中時 )