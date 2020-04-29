三家純網銀在公平會卡關最久的樂天國際商銀終於過了！公平交易委員會29日公告，樂天銀行、樂天Card與國票金控擬合資成立「樂天國際商業銀行」，經營純網銀業務；因無顯著限制競爭疑慮，公平會決議不禁止結合。樂天國際商銀籌備處表示，公平會審核通過後，將會盡快完成公司設立登記。

公平交易委員會今天在1486次委員會議通過，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止樂天銀行株式會社（樂天銀行）、樂天Card株式會社（樂天Card）與國票金融控股股份有限公司（國票金控）合資成立「樂天國際商業銀行」。

公平會表示，本案結合前參與結合事業間並沒有水平重疊或垂直供需關係，也不具有潛在競爭關係。加上樂天銀行、樂天Card的最終控制事業樂天株式會社，以及其關係企業在國內所屬市場，本來就面臨激烈競爭，市占率也很低，評估可能產生市場力延伸效果有限。

純網銀大戰預計2020年開打，樂天國際商銀原本最被看好可搶頭香開業。然而，股東結構複雜的將來銀行、LINE Bank在2019年12月已經公平會審核通過，股東結構單純的樂天國際商銀結合案，公平會的流程一直沒有走完。

據了解，主要是受到日本樂天集團在去年12月時買下桃猿隊Lamigo一案影響，由於樂天國際銀行是由「樂天銀行株式會社、樂天Card株式會社與國票金控」共同合資新設的，因大股東樂天又有新併事業必須重新送件，延後了結合申報作業。

樂天國際商銀籌備處指出，因為自籌備處成立之初，雙方就是使用視訊系統溝通，現在受到疫情影響限制出入境已成常態，未來使用視訊會議方式召開董事會也都在規劃之中，公司運作一切正常，不受疫情影響。

(工商 )