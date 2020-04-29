光寶科今日舉行2020年第一季法說會，受工作天數減少與疫情影響，光寶第一季營收季減雨年減幅度都超過兩成，但受惠於UV LED元件、光耦合器、戶外照明與物聯網需求帶動，毛利率以14.5%創下七年來同期新高，第一季稅後淨利為15.7億元、年增7％，每股淨利0.68元，也創下兩年來同期新高。

光寶科表示，第二季筆電、遊戲機、雲端需求、光電元件需求持續暢旺，中國廠工作天數也比第一季增加18％，第二季營收與獲利可望比第一季增加。另外，因受疫情影響，出售SSD部門給東芝無法在4月1日完成交易，光寶科表示預計第二季內可以完成。

光寶科光電部門第一季營收佔比為19%，運用於民生醫療、消毒、水與空氣淨化的UV LED以及物聯網 (IoT) 相關產品需求增長帶動下，營業淨利創六季來新高，資訊產品部門佔整體營收65%，伺服器與網通設備用電源管理系統、筆記型電腦電源及伺服器機殼及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品出貨需求穩定。儲存裝置本季佔總營收11%。同時，經由積極的營運資金管理以及由營運活動所產生自由現金淨流入，第一季淨現金部位持續攀升至405億元。

(工商 )