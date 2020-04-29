CHEN今年初認愛，先有後婚的行為讓粉絲很反彈。(圖/ 摘自EXO IG)

南韓偶像團體EXO成員CHEN年初爆出閃婚和妻子懷孕，先有後婚在當地掀起軒然大波，更有粉絲氣得要求他退團；29日傳出CHEN的愛妻替他生下一個寶貝女兒，母子均安，而EXO其他成員也變「叔叔輩」。

據韓媒《The Financial News》獨家報導，南韓團體EXO成員CHEN的愛妻，今(29)日在清潭洞的清潭瑪麗婦產科醫院生下女兒，1月當人夫後再升格當爸爸；今年1月CHEN親筆寫信認愛，並宣布要結婚，也坦承女方懷孕，「先有後婚」的行為引起粉絲反彈，聯署要求CHEN退團。

不過，當時經紀公司SM娛樂馬上發聲明「CHEN不會退團」；而CHEN終於在2月20日和粉絲致歉，隔天經紀公司二次發聲明，針對此事回應，「EXO全體成員已經歷過成員離隊的痛苦，主動向公司方表示希望維持現在的誠有繼續活動」，決定尊重成員看法，宣布EXO成員不會有變動。

(中時電子報)