新竹市香山區里幹事廖婉吟負責竹市第1位居家隔離對象，從大年初一起至目前已長達96天未休假。（陳育賢攝）

新竹市香山區里幹事廖婉吟（左）負責竹市第1位居家隔離對象，從大年初一起至目前已長達96天未休假，市長林智堅29日特別前往頒發獎勵金肯定里幹事的辛勞。（陳育賢攝）

新冠肺炎期間各縣市里幹事與醫護人員一樣屬防疫第1線成員，新竹市香山區里幹事廖婉吟負責全市第1位居家隔離對象，從大年初一起至目前已長達96天未休假，相當辛苦，市長林智堅29日特別前往頒發獎勵金肯定里幹事的辛勞。

林智堅表示，新冠肺炎疫情傳出後，新竹市在大年初一出現首例居家檢疫個案，他要特別感謝全市57位里幹事及第1線民政人員的付出，疫情雖趨緩但不能鬆懈，期待能盡快恢復正常的生活。

民政處長倪冠勛表示，接手全竹市第1位個案的是香山區最年輕的里幹事廖婉吟，她從大年初一到現在已96天沒休假，曾經單日接到38件個案、也是單區累積個案數最多里幹事。

廖婉吟則表示，剛開始難免有反彈聲浪，只能一一耐心溝通，久了以後這些對象就像家人朋友，很能感同身受他們心中的煎熬。曾經有1個案在醫院等待檢驗，因為太害怕所以打給她哭訴，經不斷安慰和開導，還好最後結果是陰性，讓兩人都鬆了一口氣。

廖婉吟也說，防疫期間手機必須24小時保持暢通，是比較累的地方，她曾經深夜接到電話，就要馬上跟警察前往檢疫者家裡探訪，關心對方的狀況，這樣盡心盡力的陪伴與付出，還曾讓檢疫者接起電話時開玩笑說「我兒子都沒那麼常打給我」！

民政處表示，里幹事業務包山包海，防疫期間更辛苦，要除了發送關懷包，還要協助民眾領藥或提出各項申請，總計打了超過5萬通電話。

只中，里幹事黃創港服務的轄區里民多達8310多人，曾經1天打了90多通電話，他形容，這是「擔任公職30年來最艱難的任務」，但即便講到內耳發炎、頭腦暈眩，依然要堅守崗位。

倪冠勛說，民政處自1月25日接到內政部民政司電子郵件指示，啟動竹市居家檢疫個案關懷，內政部每日將檢疫名單通報民政處，由民政處依區分派給區公所，指派里幹事追蹤關懷個案14天，自2月15日起由疾管署將入境旅客資料每小時匯入防疫系統，轄區里幹事可隨時上系統檢視派案情形，即時關懷個案。

而新竹市截至目前已累計2500多名居家檢疫個案，其中香山區400多名，區內里幹事連續3個月幾乎沒有休假，相當辛苦。

(中時 )