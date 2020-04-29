蔡英文表示，台灣的防疫表現世界都看到了，對此她相當開心，也望台灣能對世界做出更多貢獻。（張睿廷攝）

衛福部長陳時中日前與美國衛生部長阿札爾透過視訊電話，討論防疫工作，蔡英文29日受訪時特別表示，台灣的防疫表現在這次新冠肺炎疫情上被國際看見，覺得很驕傲，相當高興能有這個機會幫助其它國家，也盼望與其他國家一起度過難關。

蔡英文指出，對陳時中能夠與美國衛福部長通電話，互相溝通防疫問題，共同合作，覺得相當高興，台灣非常樂於向國際社會分享心得，希望藉此機會回饋各國，對世界做出更多貢獻。

(中時 )