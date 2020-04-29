陳時中與美衛福部長通話 蔡英文：台灣防疫表現世界都看到了 15:562020/04/29 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統。（取自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文表示，台灣的防疫表現世界都看到了，對此她相當開心，也望台灣能對世界做出更多貢獻。（張睿廷攝） 衛福部長陳時中日前與美國衛生部長阿札爾透過視訊電話，討論防疫工作，蔡英文29日受訪時特別表示，台灣的防疫表現在這次新冠肺炎疫情上被國際看見，覺得很驕傲，相當高興能有這個機會幫助其它國家，也盼望與其他國家一起度過難關。 蔡英文指出，對陳時中能夠與美國衛福部長通電話，互相溝通防疫問題，共同合作，覺得相當高興，台灣非常樂於向國際社會分享心得，希望藉此機會回饋各國，對世界做出更多貢獻。 (中時 ) #部長 #防疫 #台灣 #蔡英文 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜比病毒還要毒？ 04:102020/04/25 時論廣場 侯友宜：若篩檢量充足 建議入境者全面普篩 10:042020/04/25 政治 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 行政院長蘇貞昌視察台北市防疫旅館 16:022020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 韓國瑜防疫超車！陳時中跌神壇 網點出關鍵原因 15:172020/04/25 政治 哥倫比亞採訪台灣防疫 中信銀入鏡 04:102020/04/28 金融．稅務 短評／政治陳時中 04:102020/04/29 時論廣場 台灣參與WHA發言機率不到50％ 陳時中：若美國作主的話.. 11:122020/04/29 政治 被日媒點名下屆台北巿長 陳時中12字回虧 14:282020/04/29 生活 政治熱門新聞 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網斷言三慘況 - 政治 柯P爆小英常到練台生家吃飯 蔡英文這樣回答 - 政治 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ - 政治 心死？前太陽花成員：民進黨只是較善用網路的國民黨 - 政治 遭爆常到練台生家吃飯 柯：那是小英不是我 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。