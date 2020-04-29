25歲李姓男子因涉嫌指揮旗下車手出面領取詐騙贓款，並涉及毒品、侵占等其他案件，2018年起分別遭桃園、新北、基隆、宜蘭地檢署，及台灣高等法院台南分院、桃園、新北、新竹、苗栗地方法院等9個司法機關，依犯詐欺、侵占及毒品等11案發布9筆通緝。李嫌藏匿逃亡近2年後，刑事局偵查第七大隊終於在桃園楊梅將李嫌緝捕到案。

為嚴打詐騙集團，刑事局打擊詐欺犯罪中心特別規劃「緝狐專案」，通令全國各警察機關針對在逃的重大詐欺犯加強查捕追緝，以維護社會治安。

警方統計近年遭各級法院及地方檢察署通緝次數，查出李嫌涉嫌11件重大詐欺等案件，且擔任多起詐欺指揮者角色，部分案件已經被法院判決有罪併案執行，合計他身上共背了「9條通」，遂將他列為緝狐對象頭號目標。

警方調查，李嫌四處躲藏，居無定所，日前鎖定他最近偶爾會居住在楊梅一棟大樓，27日下午在該棟大樓當場緝獲李嫌，訊後將其解送至桃園地檢署歸案。

(中時電子報)