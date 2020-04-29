聯亞(3018)今日舉辦法人說明會，展望第二季，財務長楊吉裕表示，由於大陸5G需求比原先預計的快上一個季度的時程，現在訂單能見度上看半年，聯亞也積極加入後段製程設備，他表示，假設後續美國疫情沒有再進一步擴大的前提下，第二季聯亞營收可以達到和去年第三季一樣水準，當然毛利率也有機會達到去年第三季的表現。

楊吉裕表示，展望第二季，目前看到5G的電信產品需求還是很強勁，能出貨的數量僅是客戶要求的一半、甚至一半以下，主要是因為大陸地區對於5G的需求並未受到疫情影響，反而比先前計畫快，市場需求比產能快上一個季度，導致出現供不應求的狀況，聯亞也快速加入後段製程設備，但待產能到位也要半年的時間，換句話說，整體訂單能見度上看半年。

楊吉裕表示，聯亞目前主要要客戶正常運作，並未受到新冠肺炎疫情關係出現修改，假設後續美國疫情沒有再進一步擴大的前提下，美國客戶訂單就應該沒有影響，第二季聯亞營收可以達到和去年第三季一樣水準，當然毛利率也有機會達到去年第三季的表現。聯亞去年第三季營收約為6億左右水準，毛利率有逾50%的表現，單季毛利率為50.6%。

至於4月營收，楊吉裕表示，因為排程的調整，部分訂單會落到5月，所以預計4月營收會有一些下滑的狀況。

整體來說，楊吉裕表示，美國要是疫情沒有再持續擴大的話，聯亞今年營收是會一季比一季好。

在矽光產品部分，楊吉裕表示，目前聯亞矽光400G產品按照既有時程，主要客戶在4月已經一半的客戶進行出貨，包括400G以及200G都有，至於預計第二季量產的客戶也照預期進行中，還有一個美國的新客戶也在3月出貨400G產品，雙方也持續研擬800G相關，另外，矽光也有加入2個新客戶加入，但還是很小量。

產能方面，楊吉裕說，過去兩年，聯亞大幅度增加MOCVD機台，未來會視狀況，採定期增加的模式，可能是半年或是3個月，聯亞目前在舊的機台折舊也都差不多告一段落。

至於TOF(Time of Flight)3D超感應技術，第一季貢獻聯亞營收約3~4%，大部分是大陸客戶，日本客戶的貢獻預計在第二季開始加入。

(時報資訊)