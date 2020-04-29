羅志祥為母打破沉默發文。(翻攝自羅志祥微博)

羅志祥（小豬）和周揚青7年情斷鬧得滿城風雨，日前傳出羅志祥以母親生病為由向周揚青求饒，小豬沉默多日後，羅志祥稍早在微博發聲撇此事，透露媽媽身體很好、沒有重病，同時，小豬強調媽媽沒有接受任何媒體採訪，並向外界喊話：「請不要再攻擊我媽媽了」。

羅志祥今被《鏡週刊》爆出除了愷樂外，後宮還藏有4位豬女郎，包括Popu Lady的吳昀廷（寶兒）、Twinko篠崎泫、網拍女模張香香，及台灣虎航空姐Rita，但因為拿媽媽生病，又「像狗一樣」苦求周揚青，才沒有後續爆料。

對此，張香香和Rita都已出面否認和這件事有關，周揚青也闢謠自己沒有這個閨密，並表示不想再對分手做回應，而羅志祥現也同步澄清包含過去有媒體爆料，媽媽因為周揚青毀滅世分手很生氣一事，並表示「我媽媽根本没有接受過任何媒體的訪問，也没發過任何言，請不要再攻擊我媽媽了」。

(中時電子報)