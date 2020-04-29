母親節將至，想要送禮送到媽媽心坎裡嗎？ friDay購物實地街訪民調，統計出媽媽最愛低調奢華禮物TOP 3，讓你輕鬆打中媽媽的心！friDay購物因應疫情，也力薦各大品牌必敗好禮清單，讓你無後顧之憂輕鬆寵媽，滿滿心意不因疫情而扣分，送禮也不傷荷包。

friDay購物街訪，歸納出媽媽最期待的母親節禮物前三名。(friDay購物提供／黃慧雯台北傳真)

friDay購物街訪民調(回收有效樣本數37份)發現，媽媽最愛低調奢華禮物TOP 3依序為：Dyson吹風機（52%）、SKII保養品（33%）及SKECHERS GOWALK健走鞋（10%）；其中Dyson吹風機獲得過半數媽媽支持，人氣超高。從結果不難發現現在的媽媽即便因為疫情減少出門，但依舊愛美心切，對於保持自身完美狀態不減分毫。

因應母親節將至，FriDay購物即日起~5/10盛大推出母親節優惠活動「寵媽樂購節」活動，提供多元優質商品全站38折起，再祭出(1)天天送千萬折價券；(2)消費滿額$520抽輝葉按摩椅；(3)滿額加碼抽星和愛漂亮免費體驗券及星辰錶光動能女錶。

台灣消費者多習慣以美食聚會慶祝節日，雖然今年有新冠肺炎疫情打擾，但friDay購物發現母親節蛋糕與湯鍋調理包組和銷量逆勢成長，買氣較平日前一個月明顯增加20倍，而餐廳票券類商品則較去年小幅衰退2成，不難發現今年多數消費者選擇在家過母親節，而friDay購物也特別推出母親節蛋糕預購7折起的超值優惠。而今年恰逢閏四月，按照習俗出嫁的女兒要在閏四月(換算國曆為5/23)前帶著豬腳回娘家，象徵為父母增添福壽。friDay購物也發現，豬腳的銷量自2月份開始逐月成長，4月份豬腳整體銷量相較前一個月再明顯多出近10倍，較去年同期更是大幅暴增7成，其中「林家豬腳」更以月銷量創下超過2,000組位居冠軍，而漢來飯店添福添壽豬腳+麵線禮盒也在4月受到消費者歡迎，銷量較三月成長近５成。

(科技)