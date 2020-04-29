新冠肺炎疫情延燒，重創各產業，截至上周已將有逾1.8萬人放無薪假，為協助勞工，勞動部與銀行合作推出「勞工紓困貸款」，只要票債信沒有異常，就可以1.845％的利率貸到10萬元，加上勞動部補助首年利息約1700元，意謂3年的利息僅需約負擔1500元。

勞工紓困貸款針對只要年滿20歲的本國籍勞工，每人貸款最高10萬元、貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率現在約1.845％，勞動部補貼第1年貸款利息；貸款第1年前6個月為寬限期，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月還本金及利息。

勞動部次長林明裕表示，無論有無投保勞保，只要工作滿6個月，就可以申請；如果是剛畢業的新鮮人，過去1年有3個月薪資達2萬3800元以上也可以申貸，「相信99％的勞工都可以通過」，最快僅需要半小時對保後就可以核貸。

至於是否會擔心勞工還不出錢來，林明裕表示，貸款仍涉及個人信用，相信逾放比會比較低；為了因應勞工的疑問，他也說，無論勞工撥打至1955或1988都可以有專人服務，紓困貸款就有60線。

全產總秘書長戴國榮表示，日前自營作業者因為是救助金的形式，原本就要訂定較嚴格的標準，而此次因為是借貸，勞工仍要歸還，標準放的較寛鬆，有需要的人就可以來借，能夠有效照顧到經濟弱勢。

(中時 )