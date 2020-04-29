錢櫃KTV火警造成重大死傷，台北市長柯文哲（左二）29日應市議會國民黨團要求，就消防作為及紓困措施等議題向黨團報告，會前國民黨團書記長陳重文（左起）、市長柯文哲、副市長彭振聲、副市長蔡炳坤、副市長黃珊珊及全體出席人員向死傷者及家屬鞠躬致歉。（范揚光攝）

柯文哲為林森錢櫃大火道歉，引發網友討論。(擷取自ptt)

北市錢櫃KTV林森店大釀5死慘劇，不僅燒出錢櫃業者管理問題，也凸顯出市府過去對於消防安檢的疏漏，市長柯文哲29日率副市長黃珊珊、蔡炳坤、彭振聲鞠躬道歉。對於柯P道歉，網友則表示「這一波應該是真的慘，不然怎麼會嘴砲後還道歉，這不太像師傅個性」。

錢櫃KTV火警造成重大死傷，柯文哲今應市議會國民黨團要求，就消防作為及紓困措施等議題向黨團報告，會前國民黨團書記長陳重文、市長柯文哲、副市長彭振聲、蔡炳坤、黃珊珊及全體出席人員向死傷者及家屬鞠躬致歉。柯文哲表示，「我們不只道歉，覺得慚愧」，目前檢查制度沒有效的要深刻反省檢討，至於求償部分有交代副市長蔡炳坤下周召開家屬說明會給予協助，對沒有辦法保護市民，市府應該要道歉。

對此，網友則回應表示「這一波應該是真的慘，不然怎麼會嘴砲後還道歉，這不太像師傅個性」、「突檢就看的到沒開，關法條甚麼事情」、「要頂尖醫師鞠躬，內心應該一百萬個不甘願跟覺得羞恥」、「嘴了上班時間、扯了乳酪論，最終還是要道歉」、「應該的！早早道歉不就好了？還要耍一堆嘴皮」、「負面聲量大爆炸！不道歉不行」。有有網友挺柯，並表示「有道歉給推！後續改善希望有感」、「終於道歉了！繼續加油吧，才2020別再想東想西了」、「死傷慘重道歉也是應該的，更重要的是檢討現行制度流程，看那些需要或可以改進的，還有哪些法規要改的也提出來」。

(中時電子報)