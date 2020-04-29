陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長本月16日在桃園楊梅高山頂營區自殺，黃母寫了一篇「千字文」，請求蔡英文總統給一個真相，蔡英文29日對此表示，檢調目前已介入調查，一定會將事情釐清，也請黃母節哀。

蔡英文說，軍官自殺是令人相當傷心的事情，目前檢調已介入調查，一定會把真相查明，該負責任的人一定都得負責，也希望這件事情別影響到國軍士氣。

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