北斗國小小朋友將「趴、掩、穩」的防災概念，融入舞蹈中，加深學習印象，學校還設計防災闖關、防災拳擂台等等，將動作要領融入闖關中。(吳建輝攝)

王惠美說，去年她參加彰化縣國家防災日地震避難掩護演練觀摩時，發現小朋友只用書包或者書本放在頭上當作掩護，因此籌措經費添購防災頭套。(吳建輝攝)

防疫防災兼備，彰化縣政府購置5,000份防災頭套，發送縣內66所校園，讓孩子們在遇到地震或緊急狀況時有更好的保障，29日上午彰化縣長王惠美特別在北斗國小舉行防災頭套頒贈暨防災演練，確保孩子都有落實減災觀念。

彰化縣長王惠美表示，防疫也不要忘記防災，去年她參加彰化縣國家防災日地震避難掩護演練觀摩時，發現小朋友只用書包或者書本放在頭上當作掩護，因此籌措經費添購防災頭套，期望不僅落實減災觀念，並於震災時發揮保護作用。

王惠美說，有好的用具也要有好的觀念，每頂頭套都配有高音響笛，可以讓孩子危及時發出聲響求救，今天防災演練也透過防災體驗闖關、防災拳擂台等活動，加深孩子印象，情急時才能將所學用在實務上面。

北斗國小校長林旻賜表示，北斗國小小朋友將「趴、掩、穩」的防災概念，融入舞蹈中，加深學習印象，學校還設計防災闖關、防災拳擂台等等，將動作要領融入闖關中，還設計各類災害情境問題，讓孩子思考應變的方式，來強化孩子的防災意識，共建安全的校園環境。

(中時 )