民進黨今中常會邀請兩岸政策協會副秘書長張宇韶以「武漢肺炎疫情下中共內部權力鬥爭分析」為題專案報告。黨發言人戴瑋姍轉述黨主席卓榮泰聽取報告後裁示，中國未來更可能藉由此次武漢肺炎的危機，建立「全方位數位極權主義」，除了會埋下未來社會反抗的伏筆，也會強化中國對外進行資訊戰的能力。台灣首當其衝，必須審慎以對。

戴瑋姍轉述張宇韶報告指出，中國現在因為疫情來襲，讓矛盾更加明顯，例如將遭遇國外法律戰、賠償戰、輿論戰等，經濟、社會及政治壓力都有增加；此外，台美關係日益變好，這些讓台灣躍上國際舞台的聲音將造成中國更大壓力，他預測「中國數位極權主義更加興起」，鎮壓網路言論，更強力箝制內部聲音；至於中國領導人習近平的位子短期難以被撼動，卻已埋下未來社會反抗的伏筆及潛在的力量。

卓榮泰說，2019年底開始爆發的武漢肺炎，威脅數十億人民的生命健康，不僅重創各國的民生經濟，更牽動了國際政經情勢的變化，讓中國近年來積極對外擴張，咨意投射銳實力的行徑，在國際上招致空前的負面觀感，也同時提台灣的國際能見度。WHO長期排除台灣的錯誤作法與不良影響，讓全世界都看的見，也紛紛發出正義的聲音。

他說，這段期間以來，越來越多的公衛專家及國際媒體均指控，武漢肺炎的急遽擴散，歐美各國錯失防疫的先機，正是因為中國隱匿疫情，幕後操縱WHO所致。從中國內部的權力鬥爭來看，包括發動軍機繞台等「戰爭邊緣策略」、為疫情定調的「大外宣」、掌握輿論陣地及鎮壓網路輿論等作法，一切都是源自維穩至上的政治需求。

他指出，中國是一個高度不透明的共產極權政權，未來更可能藉由此次武漢肺炎的危機，建立「全方位數位極權主義」，以擴大國家力量對其人民，及潛在異議者的鎮壓及整肅。這樣的發展除了將會埋下未來社會反抗的伏筆外，恐怕也會強化中國對外進行資訊戰的能力。台灣首當其衝，必須審慎以對。

他說，截至4月29日為止，台灣已經連續17天無本土病例，連續四天零確診，我們要感謝第一線防疫醫護人員的辛勞及付出，這是全民努力的成果。此次的防疫，提供給各國的醫療資源協助及互助合作，證明了台灣有能力對國際社會作出貢獻。

卓榮泰表示，當前危機尚未解除，仍需持續以公開透明的台灣模式防疫，國家需要人民高度自律與守法，地方政府更要與中央充分合作、步調一致，不自亂陣腳，才能形成全面、有效的防疫體系，同時也要持續來強化自由民主的防衛機制，增加「民主的抗體」，防範極權政權的威脅。

(中時 )