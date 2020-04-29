新冠肺炎疫情嚴峻，國外防疫物資缺乏，許多海外僑胞向僑委會索取口罩，僑委會日前透過法務部向台北、嘉義監獄訂購受刑人手工製作的5萬5000片布口罩，已在29日全數交貨，僑委會委員長吳新興29日親自到法務部，代表僑界向法務部、矯正署及北監、嘉監受刑人致謝。

吳新興指出，僑委會日前已寄出第1批800片布口罩至疫情嚴峻的瑞士，不少僑胞收到來自台灣的布口罩，都感動到哭了，有些人還在布口罩上彩繪出台灣的標誌，吸引當地媒體都爭相採訪。

吳新興說，疫情蔓延，海外缺乏口罩等防疫物資，僑委會因受僑胞索求口罩壓力，日前在行政院院會後向法務部長蔡清祥提及此事，蔡部長建議可向監所訂購受刑人製作的布口罩，因此以低於市價的每片25元價格，向北監、嘉監共訂購5萬5000個布口罩。

由於監所受刑人每天產能僅有1000片布口罩，因此僑委會另向民間廠商訂購11萬片布口罩，預計在5月10日寄往海外供僑胞使用。

(中時 )