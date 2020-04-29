法務部行政執行署嘉義分署查扣林男名下的車輛。（法務部行政執行署嘉義分署提供）

39歲林姓男子從中港澳返台後趴趴走，未配合居家檢疫，雲林縣政府依法裁罰10萬元，林男未繳錢，法務部行政執行署嘉義分署到林家找不到林男，查扣其名下2017年2400cc中華休旅車，並請林父連繫林男出面繳納，否則將依法拍賣抵繳。

林男於3月23日返台，搭防疫計程車回雲林縣，但未返台四湖的住家配合居家檢疫14天，隔天24日到虎尾的通訊行辦理手機，雲林縣民政處找到林男安置在防疫旅館，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》裁罰新台幣10萬元罰鍰，他未繳納，雲林縣衛生局4月28日移送嘉義分署強制執行。

嘉義分署發文通知內政部移民署、海巡署，限制林男出境、出海，同時到林男的住處查訪撲空，林父表示林男人未住在家中、未與家人聯繫交代去向，林父也無能力替兒子繳納罰鍰。

行政執行署嘉義分署表示，針對雲嘉地區因違反《傳染病防治法》、《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定裁處罰鍰之案件，聯繫各縣市衛生局加速移送並立即分案執行。

截至4月29日止，雲林縣違反居家檢疫及居家隔離規定的民眾，有2件裁處罰鍰，其中1件罰鍰1萬元已繳清，林男是第2件。

(中時 )