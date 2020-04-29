美國官員說，在關島被隔離了好幾星期的羅斯福號航艦( CVN-71,USS Theodore Roosevelt)成員們，已結束隔離，可陸續返回航艦。

美聯社報導，在過去的一個多月，羅斯福號以逐區域、逐層的方式，清理完一塊區域，就封鎖起來，如此緩慢但仔細的方式清理與消毒，現在現該船的大部分已經清理完畢。同時，艦上的上千名成員則是在關島的健身房、旅館或是美軍基地裡度過了一個月。

首批返回的水兵們，其中包括輪機室與核反應爐的工作人員，他們的隊友有一部分在過去一個月留守羅斯福號，留守者們在接下來的一個月將上岸隔離。

羅斯福號全部艦員大約4,800名船員中，940名水兵測試出病毒呈陽性反應，於是4,000多名水兵下船隔離。截至週二，已有29名染病水兵康復。水兵們必須通過2次的病毒測試，都呈現陰性，才能被確認健康無病毒。

「羅斯福」號航母艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）在航母上對官兵發表談話的資料照。（路透）

羅斯福號的疫情事件，動搖了美國海軍管理高層，在3月份，航艦發生感染時，克勞齊艦長（Brett Crozier）將疫情發送給媒體，希望有更快的行動來解決該病毒，而被美軍高層解僱時，成為當時的頭條新聞。

美國航空母艦羅斯福號爆出逾百船員確診，艦長克勞齊上校向上級求援、撤離船員的求救信外洩遭拔官，美國海軍代理部長莫德里（Thomas Modly）怒轟艦長是笨蛋的音檔遭外洩引發撻伐，莫德里於昨（7）日請辭下台。（資料照／路透社）

代理海軍部長莫迪（Thomas Modly）公開譴責了克勞齊將軍情外洩，認為他違反軍紀。然而航艦成員反而感謝艦長的道德勇氣，結果莫迪反而在後來在各種激烈下，選擇自請辭職。

至於也遭感染而治療中的克勞齊艦長何去何從？上週，海軍作戰部長吉爾迪上將(Mike Gilday )建議，就恢復克勞澤的艦長職務。不過，美國國防部長艾斯培(Mark Esper)尚未做過決定。

總之，現在羅斯福號艦員的回歸，標誌著這場事件向好的方向發展，至少羅斯福號在可預見的未來，將能逐步恢復運作。

(中時電子報)