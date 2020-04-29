TPK-KY(3673)第1季在平板電腦及筆記型電腦產品出貨成長帶動，表現優於預期，第2季將延續第1季走勢，平板電腦及筆記型電腦依舊是主要成長的產品，預期第2季營收將季減5～10％，相較於過往第2季的下滑幅度有所減少，在營收降幅改善，希望毛利率跟營業利益率維持第1季水準，能在損平之上。

TPK-K首季整體出貨量季減27％，年減22％，智慧手機出貨略低預估值，平板電腦7到11吋出貨高於預期2％，11到16吋大尺寸平板及筆電高於預期達7成，使得11到16吋這部分營業額僅下降5％，優於公司整體營收季減23.7％的降幅。

經營階層指出，小尺寸產品供應鏈在2月有受到影響，3月已經恢復，但3月10日從義大利開始，全球陸續封城，導致3月下旬小尺寸需求減弱，包括車載及穿戴式產品，尤其車載影響比行動裝置更大，因為汽車零組件更為繁複，不僅是供應鏈問題，還延伸到整個供應網，疫情使得全球各地封城停工，各地供應商挑戰相當大，很多車廠關廠，雖然近期陸續復產，但對4月小尺寸產品還是有影響。

此外，先前公布有一到兩款摺疊手機會在今年第3季量產，目前觀察，還是有機會照原預定行程發表，不過，疫情影響不僅僅是供給，也可能影響到終端消費，所以對於新機發表只能審慎期待。

11到16吋產品第1季出貨大增，由於居家辦公及遠端教學目前需求強烈，第2季出貨仍相當強勁，也是帶動第2季營收減幅能優於過往原因。

至於下半年，TPK-K認為，疫情跟經濟復甦還是影響下半年主要因素，疫情何時有效控制，目前都還不清楚，預期第2季末會比較明朗，但公司對於疫情的任何發展都已經超前部署。而今年各研究機構及各國央行預期GDP都是下降，因此，全球各政府紛紛祭出經濟刺激政策，有沒有效果也是變數之一。

(時報資訊)