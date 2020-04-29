化肥實名制和補助申請手續繁瑣，農民怨看得到吃不到。(周玉琴提供／蔡依珍桃園傳真)

化肥實名制和補助申請手續繁瑣，農民怨看得到吃不到。(周玉琴提供／蔡依珍桃園傳真)

農民擔心疫情影響原料進口引爆搶購肥料熱潮，農糧署祭出化學肥料實名制，每包補助20元，但卻遭農民批評「看得到吃不到」，自耕農抱怨為了區區20元要一堆文件根本是擾民，代耕者更說老地主怎可能將權狀、存摺、印章交給你，只能放棄補助。桃園市農業局強調4月15日資格已放寬，只要報地段地號跟面積即可，30日將開說明會宣導，並蒐集農民意見向中央反映。

議員周玉琴29日為農民抱屈，直指肥料也改實名制，登記後7天才能領到，且需要的文件超繁瑣，農民資訊封閉不清，痛斥：「老農夫不是年輕人你要他跑幾趟！」

28歲許姓青農在楊梅種植水稻、哈密瓜、玉米和蔬菜，直言農民都在耕田，繁瑣的流程讓人卻步，且農糧署一包只補助20元，自己代耕面積逾6甲，還得跟10餘個地主拿土地權狀、農會存摺、印章等重要文件，撥款後還得麻煩地主領出來，「只有地主受惠、代耕業者直接放棄補助！」對比過去持身分證就能補助運費，疫情紓困補助發的不甘不願，自己乾脆向私人肥料經銷商購買。

「全額補助我很樂意、一包450元只補助20元，不乾不脆！」鄭姓自耕農也認為手續超麻煩、條件很嚴苛，農民資訊透明度不足，不時聽聞農民文件沒帶齊得跑回家，直呼擾民，認為應該像過去持身分證購買時直接扣掉補助，否則一點點錢就要特別持證件、存摺去申請很麻煩，擾民不貼心。

農務科指出，農糧署4月15日放寬規則，實耕者只要帶身分證跟存摺，報地段、地號跟面積，就能請領，但因3月16日肥料實名制上路後爆發超訂的情況，遠大於實際所需的量，造成仍有農民無法領到，會依耕作面積評估合理施肥量，坦言第一次申請都會有陣痛期，但之後購肥就會非常方便，30日也將召開說明會，向農會、代耕協會傾聽農民心聲，並請他們向產銷班釋疑，針對農民希望購買時直接扣掉補助，也會向中央反映。

(中時 )