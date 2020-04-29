五月報稅季正式開跑，玉山銀行推出「金彩稅月」活動，刷玉山信用卡繳綜所稅免手續費外，登錄還可享玉山世界卡及無限卡最高一次付清0.35％現金回饋或分期付款12期0利率優惠，另外再加碼抽Dyson吹風機及AirPods耳機等精美好禮。

玉山銀行「金彩稅月」活動提供登錄繳綜所稅及房屋稅雙重優惠。繳綜所稅偏好一次付清的顧客，持玉山世界卡、無限卡繳稅，並新增一筆一般消費(含保費)，享0.25％現金回饋(上限3,000元)，菁英等級以上理財會員享稅款0.35％現金回饋(上限10萬元)；持Pi卡繳稅享0.2％P幣回饋(上限1,000 P幣)；持U Bear卡、Only卡享0.2％現金回饋(上限1,000元)；其他玉山信用卡，透過玉山Wallet行動繳稅，享0.2％現金回饋(上限1,000元)。同時刷玉山卡繳稅每滿一萬元即享乙次抽獎機會，有機會抽中Dyson吹風機(3名)、AirPods耳機(10名)、紅利點數一萬點(100名)多項精美好禮！

若偏好分期輕鬆繳綜所稅的顧客，不限金額刷全系列玉山信用卡享6期0利率，稅款達100萬元享12期0利率。若有資金需求之卡友，亦可申請卡友貸繳稅專案，6月底前申請享前2個月優惠利率只要0.13%起，貸款費用2,000元起，免出門，線上就可以完成申貸，快速又便利。即日起至7月2日止，使用指定信用卡「玉山世界卡、無限卡、Pi卡、Only卡、U Bear卡」繳綜所稅滿1萬元且申請貸款方案撥款成功者，即可獲贈摩斯漢堡指定套餐餐券4張！

行動繳稅免出門、防疫又快速，只要開啟玉山Wallet的「行動繳稅」掃描稅額通知書上的QR code或是申報系統所產出的 QR code，免輸入信用卡卡號、銷帳資訊等立即完成繳稅。透過玉山Wallet行動繳納房屋稅不限金額，選擇一次付清繳納成功，即可享有全家中杯冰拿鐵乙杯。此外，房屋稅也提供分期方案，不限金額享6期0利率，稅款達100萬元享12期0利率。

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