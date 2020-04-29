傳總統病例遭竊？ 蔡英文：她的病例都有個別管理 16:322020/04/29 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文表示她的病歷都有個別管理，並無遭竊，請民眾安心，國安單位也會針對此事進行調查。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有傳聞指中國駭客入侵台大醫院，想竊取走蔡英文總統的病例，蔡英文29日親自解釋，總統的病例都有個別的管理系統，此次事件也無牽涉主機系統，沒有任何資料外流。 蔡英文指出，不管是這次事件，還是過往大家聽到的傳聞，國安單位都有嚴密監控，並逐一調查，請民眾切勿憂心。 總統蔡英文在2014年健檢資料顯示，總統整體健康情形良好，各項檢驗數值正常，足以因應繁忙國政事務。依照總統府提供的資料，蔡英文體重62公斤，身高163.5公分，BMI是23.2。 (中時 ) #病例 #蔡英文 #總統 #中國 #駭客 #入侵 #台大醫院 #蔡英文總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文參加甘惠忠神父追思會 讚他正港台灣人 11:432020/04/25 生活 陸增12例確診 黑龍江1例本土病例 11:282020/04/25 兩岸 連續兩天零確診 蔡英文感謝國人配合守住疫情防線 18:412020/04/27 政治 蔡英文520演說 工商業籲向對岸釋善意 04:102020/04/28 財經要聞 政府穩定企業勞工 蔡英文：疫情過後再次出擊 12:522020/04/28 生活 國人捐口罩破百萬片 蔡英文：有餘力應支援國際 15:382020/04/28 政治 蔡英文：國內有141萬人已取得現金補助 16:042020/04/28 政治 三天零確診 蔡英文：投入預算盡快恢復經濟元氣 18:382020/04/28 政治 快速紓困自營業者 蔡英文：十天內撥款八成 15:362020/04/29 政治 269旅輕生官兵母寫千字文要真相 蔡英文保證調查到底 15:512020/04/29 政治 政治熱門新聞 陳其邁選高雄市長補選呼聲高 網卻另提這建議 - 政治 柯P爆小英常到練台生家吃飯 蔡英文這樣回答 - 政治 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ - 政治 心死？前太陽花成員：民進黨只是較善用網路的國民黨 - 政治 柯文哲為林森錢櫃大火道歉 網友驚呼這件事！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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