有傳聞指中國駭客入侵台大醫院，想竊取走蔡英文總統的病例，蔡英文29日親自解釋，總統的病例都有個別的管理系統，此次事件也無牽涉主機系統，沒有任何資料外流。

蔡英文指出，不管是這次事件，還是過往大家聽到的傳聞，國安單位都有嚴密監控，並逐一調查，請民眾切勿憂心。

總統蔡英文在2014年健檢資料顯示，總統整體健康情形良好，各項檢驗數值正常，足以因應繁忙國政事務。依照總統府提供的資料，蔡英文體重62公斤，身高163.5公分，BMI是23.2。

(中時 )