評級機構惠譽週二將義大利債信評級下調至「BBB-」，僅比垃圾級高一個級距，惠譽稱評級下調，反映出新冠病毒大流行對該國經濟造成重大影響。

據《路透》報導，惠譽本來要到7月才會評估義大利的評級。義大利是全球新冠死亡人數第二多的國家，此次降評對義大利構成又一打擊，其長期低迷的經濟正步入嚴重衰退。惠譽稱，按照政策，義大利之前已對其決定提起上訴，並「提供了更多信息」，使得其評級行動不同於評級委員會最初的評定結果。

惠譽還將義大利評級展望從負面調整為穩定，稱預計歐洲央行的淨資產購買計劃將給義大利應對疫情的財政舉措帶來幫助。

惠譽預測今年義大利經濟將萎縮8%，這和上周該國政府本身的預測一致；惠譽並稱，義大利的公共債務/國內生產總值(GDP)之比將從去年的134.8%升至156%。

義大利的債務比在歐元區國家中僅次於希臘。而惠譽對其今年的預測大致符合該國政府的155.7%目標。惠譽表示：「根據我們的債務動態基本情景看法，債務/GDP比率中期來說只會穩定在這個非常高的水平，凸顯出債務可持續性的風險。」

該機構表示，經過新冠疫情衝擊，義大利銀行業也比其先前的預期惡化。惠譽先前預期義大利銀行業2020年表現穩定，資產質量進一步改善。

義大利已有逾2.7萬人因新冠病毒病亡，此次於美國。

(中時電子報)