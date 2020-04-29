財政部統計，首季全國房地合一稅達18.63億，跟去年同期相比增加98 ％，六都中以台北市較去年同期翻倍成長，年增205％最大，意外的是，六都由台中巿拿下稅收王，首季稅收4.55億，大幅越超雙北、桃園的1.54至1.86億。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，由於房地合一是在2016年上路，該稅收翻倍不僅反應市場復甦，更顯示短期換手已漸成市場主流，尤其房市盤整時買方趁勢低價入手，在近期多選擇逢高出脫，是稅收水漲船高的原因。

綜觀六都首季房地合一稅，年增幅最大為台北市，房地合一稅收共1.86億，年增幅205％，稅收總額最高為台中市，共4.55億、年增幅171％，稅收第二高者為高雄市，共3.34億、年增88％，稅收第三高者是台南市，共2.10億、年增59％，桃園市稅收總額雖未擠進六都前三名，但今年首季共1.54億，年增幅高達161％，為年增幅第三高的都會區，至於新北市首季房地合一稅1.69億，年增幅僅18％，是六都中首季成長最少的都會區。

郎美囡表示，近年全台各都會區皆有投資方著手資產布局，且首購及換屋等剛性自用買盤穩固，在交易量穩定發展的前提下，房地合一稅持續增加，其中台北市近來不乏高總價不動產成交，帶動稅收大幅成長，而台中市人口正成長，以其便利性與捷運綠線話題，也提升區域亮度及置產買盤意願，讓稅收居冠六都，同樣有人口紅利的桃園市今年首季成交量不俗，讓房地合一稅倍數增加。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，相較於奢侈稅無論賺賠都得課稅的作法，房地合一有賺才要繳稅的制度，會讓許多發現苗頭不對的屋主會趁早下車，2016年前後的預售在近年陸續交屋，房價穩中帶堅卻難以暴漲，讓許多屋主願意讓利下車，應是稅收增加的另一個重要因素。

(中時 )