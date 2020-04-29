高姓男子在2019年11月間向高雄1家銀樓網購結婚套組等金飾售價28萬5千元，約定貨到付款在中市交貨。貨運胡姓司機將金飾送抵時，高男攜空氣槍到場，脅迫司機取得金飾逃逸，並委由范姓友人銷贓、李姓友人協助藏匿，經警循線查獲。台中地院依攜帶兇器竊盜等罪判高男徒刑8年6月，范及李男均獲緩刑，全案仍可上訴。

判決書指出，高男在2019年2、3月間在網購1把空氣槍後，在11月7日向高雄市1家銀樓網購結婚金飾套組及項鍊、戒子、手鐲等金飾，貨款共28萬5千元，約定同月19日在台中市貨到付款。

高男先偷車牌安裝租用的自小客車犯案，交貨當天，貨運胡姓司機拿出金飾交給高男查驗時，高男亮出空氣槍，並作勢拉動滑套，喝令脅迫胡男取得金飾，開車逃逸，返回南投住處。

事後，高男委託范姓友人協助銷贓，變賣金飾得款22萬元，范男取得1萬元及1只金戒指報酬。隨後，高男在李姓及游姓友人的接應協助，藏匿在南投地區民宿等地，並輾轉逃逸到新北市的旅館躲藏，被警查獲。

台中地院依攜帶兇器強盜等罪判處高男徒刑8年6月。范男則涉媒介贓物處、非法寄放槍枝及藏匿人犯等罪，各判刑2月；1年8月、併科罰金1萬元及拘役50日，均緩刑4年，向公庫繳新台幣10萬元、義務勞務80小時。李男犯藏匿人犯罪，處拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付1萬元。

(中時 )