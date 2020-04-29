防疫如作戰，大家應該齊心協助，防疫應該是無私、不分藍綠，但立委吳玉琴、新竹議員余筱菁卻在防疫期間召開記者會，僅以網友之說，對水神胡亂攻擊，防疫高度流於主觀偏私更遭專業打臉。

立委吳玉琴以及新竹縣余筱菁議員今在立法院中興大樓召開記者會，指控水神抗菌液的外包裝幾乎與市售礦泉水無異，因此接到民眾投訴有發生誤飲的問題，多位民眾反映喝下去後「喉嚨感覺怪怪的」，但經記者詢問是否能提出民眾反映的資料時，2位民意代表卻拿不出證據，不斷跳針「上臉書搜尋就有」、「包裝上並未標示對人體有害」。

出席記者會的台北水神公司總經理高雅鈴指出，水神抗菌液的成分是微酸性電解次氯酸水，對環境、肌膚、人體均無害，與市售的次氯酸水有極大差異，這是經過日本北里大學實驗證實。

但吳玉琴、余筱菁會中不但拿不出證據證實水神有害，還對兩產品間的差異交代不清，後來兩人甚至轉怒，強調記者會是談包裝問題。

新冠肺炎肆虐，最重要的防疫工作就是消毒，避免病毒入口，水神1月就開始投入的防疫工作，比指揮中心一級開設還要早，例如協助機場的邊境防疫等，獲得內政部相關單位的肯定，然而立委吳玉琴、新竹議員余筱菁在此防疫重要時期卻召開記者會，僅憑自己陳述的「網友反應」就詆毀水神功能，因拿不出證據而將記者會的重點改為批判水神的包裝，可能易讓民眾誤食，匆匆結束記者會，不僅打擊積極作公益的水神，無助全民防疫，更顯露民代依個人偏好攻訐特定商譽之意。

值得注意的是，記者會中還邀環保署、衛福部、經濟部、公平會等單位參加，卻未向水神的業者求證並列席，有違過去處理爆料的慣例，召開記者會的背後動機讓人質疑。

衛福部食藥署食品組簡任技正周珮如則跳出來緩頰，先是肯定水神早在疫情尚未大爆發前就積極參與防疫，接著也坦承國內並無相關主管機關或法條可列管，願意與業者進一步就功效、標示部分進行討論，釋出最大善意。

(中時 )