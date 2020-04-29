第17季SBL超級籃球聯賽即將在30日晚間畫下句點，究竟是青春有活力的台啤封王，或是靠經驗取勝的裕隆奪冠呢？負責轉播球賽的電視球評、前達欣隊教頭邱大宗受訪時表示，目前看來兩隊都有實力，可惜都沒有把握，應該是五五波的激烈戰爭，勝負關鍵點就在於失誤率，還有雙方球員的綜合實力發揮，哪隊能夠把握住就能成為最後的慶祝方。

上下半季冠軍的台啤，帶著1勝迎接在挑戰賽直落三橫掃璞園的裕隆，前兩戰裕隆憑藉雙洋將以及老將們的出色表現奪勝，反以2比1超前，緊接著台啤找到勝利方程式，切斷對方主控的傳輸路線連下兩城，3比2率先聽牌。

28日台啤諸將在封王戰打得荒腔走板，裕隆外援基恩趁機大殺四方，砍進SBL總冠軍賽史上單場最高得分46，摧毀了原本看好的台啤冠軍夢，雙方再次回到同一個起點，30日就成為了戲劇張力最高的殊死戰，一將功臣萬骨枯，勝敗論英雄的血淋淋戰場。

曾帶領達欣奪冠的邱大宗表示，看了前5場比賽只能用一句話來形容，那就是雙方都有實力，但卻都沒有把握。

邱大宗解釋，裕隆是一支擁有豐富作戰經驗的勁旅，這一點可以從淘汰賽和總冠軍賽前兩戰看得出來，而台啤則是青春活力十足的陽剛強權，第三、四戰發揮得淋漓盡致，第五戰裕隆打德台啤措手不及，基恩扮演了攪局者的角色。

對於30日的殊死戰，邱大宗強調失誤率以及綜合實力會是勝負關鍵，裕隆在第五戰僅出現6次失誤，他們拿下勝利，至於綜合實力就是上場球員的臨場表現，該得分的球員不能手軟，該防守該搶籃板的球員不能退卻，只要能把握住這兩個關鍵點的球隊，就能開香檳慶祝啦！

(中時 )