巴西足球明星內馬（Neymar）日前才說沒球賽可踢讓他很焦慮，但他想要解悶的心願短期內很難實現了。法國總理菲力普（Edouard Philippe）今天宣布，2019-20法國足球球季提前腰斬，該國至少9月前不能進行任何運動賽事，內馬所屬的巴黎聖日耳曼（PSG）可望成為腰斬球季的法甲冠軍。

法國足協主席勒格瑞艾特（Noel Le Graet）稍後證實法甲、法乙、法丙與法甲女足聯賽全都提前結束賽季，不過冠軍怎麼頒發、升降級怎麼算，以及下個賽季歐洲賽事的參賽資格如何分配，仍待決議。

法國政府對於復賽下了嚴厲禁令，主要是上周蒙佩利爾的桑比亞（Junior Sambia）成為首位確診新冠肺炎的法甲球員，而且在醫院接受醫療性昏迷治療，儘管經紀人表示桑比亞已經可以在不需要協助的情況下正常呼吸，疫情顯然還不能大意。

比較麻煩的是，法甲賽季確定腰斬，但PSG已經打入歐冠8強，另一支法甲球隊里昂的歐冠16強賽踢了首回合，球數還領先義甲冠軍隊尤文圖斯。歐洲足聯（UEFA）計畫8月完成剩餘歐冠比賽，如果法甲球隊已經收工，也將牽動歐冠布局。

對此，財力雄厚的PSG俱樂部主席兼CEO哈利菲（Nasser Al-Khelaifi）透過聲明表示，絕對尊重法國政府的決定，「但若UEFA同意，我們計劃繼續參加歐冠。如果不能在法國比賽，我們會在國外找一個能讓我們球員、隊職員安全比賽的最佳地點。」

(中時 )