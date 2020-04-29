台聯黨高雄市議員吳銘賜前年12月遭檢方及該選區國民黨競爭對手朱挺玗指控發放現金紅包、生活物資等給選民，並要求選民「多多支持」，涉嫌違反選罷法，並提起民事當選無效之訴，但高雄地院釐清來由後，認為吳銘賜只是行善，且當時並未被台聯黨提名，何來賄選之說，上週決議判無罪；29日更針對當選無效部分，宣判駁回，全案可上訴。

其中檢察官和朱挺玗主張，吳銘賜於2018年6月至8月間，到洪姓選民住處給予現金、尿布和床墊等物資，並表示多多幫忙，同時吳銘賜也於2018年5月至10月間，和助理到邱姓選民住處，給予現金、白米及印有競選文宣的藥布；此外，吳的助理也指示別人，給予曾姓選民1500元，以及給予郭姓選民2000元，以上種種行為皆涉及賄選行為，當選市議員應屬無效。

但法院審理時，發現洪姓選民領有中度身心障礙證明，且不善陳述，說詞語塞又反覆，不宜當證詞，而曾姓選民家貧，曾經向吳請求幫忙申請喪葬補助，但因未符合資格，吳基於選民服務的理念，仍給了曾姓選民一筆愛心集資的金錢。而邱姓選民則本就多次接受吳銘賜提供便當、藥布等資助，並非因選舉而予以幫助，因此認為吳並行賄投票，駁回當選無效之訴。

而合議庭也指出，郭姓選民是主動在吳銘賜臉書留言表示需要幫助，吳才給予郭2000元，但拜票和發放選舉文宣等與選舉相關行為，且當時距選舉日還有9個多月，吳也未獲台聯黨提名，因而都不足以認定是行賄行為。對此高雄地檢署表示，待收到刑事、民事判決書後，回再研議是否提上訴。

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(中時 )