台南市水利局員工冒險下坑洞，穿青蛙裝從水道破口進入探勘。（台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

台南官田區社子里市道171線與南119線銜接處路口出現一大天坑，地方代表與市府員工前往探勘。（台南市議員陳秋宏提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田區社子鎮安宮前十字路口28日下午路面塌陷形成一個大天坑，所幸無人車受損。台南市水利局表示，這個直徑約3公尺、高6公尺的大洞，下有日治時代建造的排水管，疑與新建鋼筋混泥土排水管接縫漏水掏空地基，因汛期即將來臨，將先修補水道磚牆再回填，同時研議如何徹底整治這段日治時代建造的磚造水路。

水利局表示，官田區社子里鎮安宮前市道171線與南119線銜接處路口，28日下午道路突然塌陷，出現一直徑約3公尺、高6公尺的大坑洞，疑似為道路下方日治時代之有水路牆身毀損，造成土壤流失掏空，約有兩層樓的深度，所幸無人員傷亡與財損。

因現場坑洞過深過大，官田區公所、工務局、水利局查看後，先以交通錐、連桿、警示燈進行警示封鎖，以提醒用路人安全，29日請包商進駐現場，擬在汛期前先將舊水路破損處補強，再回填土方。

台南官田區社子里市道171線與南119線銜接處路口出現一大天坑。（劉秀芬攝）

據了解，鎮安宮附近原有多處埤塘，地勢低窪，日治時期以紅磚於地底鋪設排水管，排水通往渡頭溪。附近居民表示，小時候還曾鑽到排水道裡遊玩，現在埤塘都已填平，還在上面蓋房。

水利局人員今早再度架梯下坑洞，穿青蛙裝從水道破口進入探勘，發現這條仍在集水運作的排水道，寬1米多、高約兩米，積水到膝蓋高度，長度竟達40多公尺，研判是與新建的鋼筋混泥土銜接處漏水，長久下來掏空土石。兩年前同一路口不遠處也曾有小型塌陷，研判也是舊水道滲漏引起。

由於汛期即將來臨，水利局將先補強水道牆身，回填土方以利通行，並研議如何徹底整治這段約40公尺的磚舊水道。由於水道通過社子交通要道，還通過一民宅下方，要徹底整治經費浩大、工期也長，水利局將請顧問公司提出最佳方案，向中央申請經費補助，希望早日解決漏水塌陷問題，同時兼顧區域排水防洪。

台南市水利局員工冒險下坑洞，穿青蛙裝從水道破口進入探勘。（台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

(中時 )