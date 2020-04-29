高雄市岡山區五甲尾過往幾乎逢雨必淹，民進黨立委邱志偉力促五甲尾滯洪池工程。他說，此滯洪池可提供60萬噸滯洪量，將於5月中旬動工，預計2021年底可以完工發揮滯洪功能；感謝中央與地方合作，讓滯洪池工程得以順利推動。

五甲尾滯洪池佔地約12.5公頃，興建總經費7.76億元，其中用地徵收費用就要6.76億元，興建經費約1億元。由於依照往例，中央無法補助用地徵收費用，五甲尾滯洪池涉及私人土地多、經費龐大，中央不補助，依地方財政根本就無法推動，因此，邱志偉積極在中央爭取，順利爭取水利署全額補助工程費，土地徵收費用補助4.26億元，總補助比率高達68％。

此前，邱志偉在立法院已經多次提出質詢，以2018年823豪雨而言，嘉興里土庫排水支流溪水暴漲，造成五甲尾、潭底地區洪水橫流，災後立即安排經濟委員會到五甲尾現勘，由經濟部水利署及高雄市政府水利局負責簡報，也針對五甲尾滯洪池的興建凝聚共識，在眾人的努力下，滯洪池就要動工了。

五甲尾滯洪池工程位於岡山區嘉興里土庫排水與五甲尾排水匯流處，完工後可有效減緩岡山區潭底里、台上里、為隨里、嘉峰里，及嘉興里等地區淹水情況。

(旺報 )