供給穩定需求略減 陸小龍蝦價格降20％ 16:282020/04/29 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸小龍蝦受到銷量下降調低了價格，約較上年下調20％左右。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸央視報導，引述北京餐飲企業負責人表示，今年受到疫情影響，餐廳消費較上年同期減少一半，導致小龍蝦銷量下降，也進而調低價格，總體來說約較上年下調20％左右。 中國小龍蝦協會會長李劍表示，2018年全國小龍蝦產量大概是100萬噸，2019年大概有20％、30％的增長，今年基本穩定，產出大概和2019年持平，在需求側，今年受疫情影響，傳統的消費小龍蝦有比較大的下滑，還在逐步恢復中，估計今年的價格穩中略有下降。 (旺報 ) #小龍蝦 #今年 #消費 #下降 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸二手車市場 迎百億減稅紅包 04:092020/04/26 全球財經 盧秀燕救經濟 一中商圈嗑美食 04:102020/04/26 地方新聞 台中家商說演故事首次線上直播競賽 20:022020/04/26 生活 觀念平台－對弱勢金融消費者的公平待客之道 04:102020/04/27 產業特刊 今年第1號颱風「黃蜂」彭啟明：可能在周末生成 08:232020/04/28 生活 《基金》A股震盪向上 首選3題材 09:262020/04/28 財經 陸Q1黃金生產消費雙降 金飾消費下滑逾5成 15:582020/04/28 兩岸 疫情三贏家 A股基金布局首選 04:102020/04/29 投資理財 綠營首位山地原住民立委伍麗華 2樁腳涉餐會賄選被訴 10:382020/04/29 社會 NCC點頭 台灣之星拚下半年5G開台 14:582020/04/29 財經 兩岸熱門新聞 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 - 兩岸 西方陣營轉向 台逆勢迎合美國 - 焦點新聞 - 旺報 辜寬敏推制憲公投 國台辦重提：六個任何 - 兩岸 - 旺報 金正恩推特熱議死訊 網友與金氏兄妹互動百無禁忌 - 兩岸 帝國總有撤離的一天 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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