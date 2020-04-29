據大陸央視報導，引述北京餐飲企業負責人表示，今年受到疫情影響，餐廳消費較上年同期減少一半，導致小龍蝦銷量下降，也進而調低價格，總體來說約較上年下調20％左右。

中國小龍蝦協會會長李劍表示，2018年全國小龍蝦產量大概是100萬噸，2019年大概有20％、30％的增長，今年基本穩定，產出大概和2019年持平，在需求側，今年受疫情影響，傳統的消費小龍蝦有比較大的下滑，還在逐步恢復中，估計今年的價格穩中略有下降。

(旺報 )