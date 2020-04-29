國家通訊傳播委員會(NCC)今(29)日審議通過台灣之星之行動寬頻業務事業計畫書變更案，台灣之星最新表示，後續將全力投入5G網路建設，目標今年下半年提供5G服務，總經理賴弦五表示，在5G時代，台灣之星仍會持續發揮市場關鍵小業者的影響力、以開放的心態攜手同業及更多領域產業進行策略合作結盟，擴大跨產業戰力、做大B2B2X商機。

台灣之星總經理賴弦五表示，今年初，台灣之星以業界最低標金成本197.08億元標得3.5GHz黃金頻段戰略合作位置，成功取得5G入場門票，並穩坐3.5GHz單位用戶個人頻寬最大；隨著行動寬頻業務事業計畫書審議通過，代表台於之星距離5G開台又更邁進一步，希望接下來能加速完成其他審核程序後，順利在今年第三季開台、正式提供5G服務，在充滿「機會」的5G時代，台灣之星仍會持續發揮市場關鍵小業者的影響力、持續實踐三大一「好」承諾，以開放的心態攜手同業及更多領域產業進行策略合作結盟，擴大跨產業戰力、做大B2B2X商機，共同為台灣電信產業的發展進步而努力。

台灣之星計畫書內表示，將採用非獨立組網(Non-Standalone，NSA)架構全面建設5G網路服務，並規劃採用動態頻譜分享技術(Dynamic Spectrum Sharing，DSS)，動態調整既有2600MHz頻段資源提升5G訊號涵蓋及網路服務品質，初期網路佈建考量全台用戶使用需求及5G本身高網速、低延遲與大容量之特性，未來將積極利用大數據針對全台各大精華商圈人流量進行統計分析，演算出最佳基站分布點、優先佈署，目標今年開台時將完成包含台北信義商圈、台北西門商圈、台中逢甲夜市商圈及高雄夢時代商圈等126個精華商圈與百貨周邊地區之涵蓋，並於三年內達成全台都會熱區涵蓋率80%之建設目標。

台灣之星也早在3月起推出「5G真體驗早鳥方案」，凡申辦台灣之星月租599元起4G資費方案，除可享原資費上網+網內雙飽優惠外，一律可以原門號、原月租升級「5G免費體驗」，並且還可擁有「升級時間選擇權」，開台後可隨時線上登入、一鍵啟動「5G免費體驗」，體驗時間依申辦資費及年資而定，推出至今，申辦量占整體近4成。

(時報資訊)