記憶體廠旺宏(2337)董事長吳敏求表示，第一季公司是疫情的受益者，第二季公司產品並順利漲價，Nor Flash價格調漲個位數百分比，SLC Nand Flash價格也漲了低個位數百分比(1~3%)。吳敏求並預期高容量的Nor Flash持續有漲價空間，因供需失衡，下半年起可能出現供不應求的狀況。

旺宏今日舉行法說會，董事長吳敏求表示，Nor Flash在5G、資料中心等需求帶動，客戶持續追加訂單；至於Nand Flash在公司19奈米製程量產後，預計19奈米產品下半年各項運用也會增加。旺宏目前各廠滿載生產，產能利用率達100%；2020年第一季毛利率提升至31%，預期毛利率將持續改善。

吳敏求表示，目前Nand Flash 19奈米製程客戶有不少設計定案，下半年運用增加。整體下半年無法給明確的展望，但預期Nor Flash下半年也仍有成長。

另外，傳旺宏投資興建上海半導體廠，董事長吳敏求正式否認此一傳聞，表示旺宏發展的重心在台灣。市場12日傳出旺宏電子近日與上海自貿區臨海片區簽約設立「圖宏半導體12英寸記憶體晶片生產線專案」，總投資達350億人民幣。

旺宏2020年第一季營收創同期新高，營運表現淡季不淡，由於無跌價損失以及二廠產能運用大幅提升，毛利率提高至31%，淨利季增62%，每股盈餘為0.67元。

旺宏今日舉行法說會公布財報，2020年第一季合併營收94.15億元，較2019年第四季減少2%，但較2019年第一季增加56%。營業毛利率上升至31%，季增約5個百分點且年增6個百分點；營業淨利11.66億元，季增53%、年增1,262%；稅後淨利為12.22億元，季增62%、年增761%，每股淨利0.67元，優於上季的0.41元，也有顯優於去年同期的0.08元。

在第一季營收占比方面，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔營收的11%、45%、38%。Nand Flash佔第一季營收11%，Nand Flash營收季增24%，年增20%。Nor Flash占比45%，Nor Flash營收季增6%，年增26%；唯讀式記憶體佔第一季營收38%，季減11%，但較去年同期增加183%。另外，晶圓代工事業群佔第一季營收6%。

(時報資訊)