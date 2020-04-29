新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（29日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增0例新冠肺炎確診個案，同時也是連續四天「零確診」、本土連續17無確診個案。截至目前為止，國內共累計429例確診，6例死亡，311人解除隔離人解除隔離。

◎有關敦睦艦隊(磐石艦)群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,996人，其中585人為居家隔離對象，已採檢461人，368人為陰性，其餘檢驗中；1,411人為自主健康管理對象。

◎中研院初步研究發現，新冠肺炎病毒已演化成6大類型，而病毒變異程度愈大、致死率很可能愈高。張上淳認同表示，病毒變異高，毒性高，死亡率也會偏高。

◎指揮中心日前推出「護台灣、助世界」的活動，民眾口透過捐贈口方式幫助世界，但近日有網友提出「捐出去的口罩是否可買回來」？指揮官陳時中認為，捐口罩是捐心意，要把心意收回來也不太好。

◎傳說日本使用哮喘藥使13名新冠肺炎病患都康復，對此，張上淳表示，目前仍會以科學文獻為主，由專家審查後可信才進入科學期刊中，台灣目前並沒有特別用哮喘藥治療新冠肺炎。

◎目前對於是否會終身帶病毒還未確知，張上淳認為，終身帶病機率不大。國外新冠肺炎出現發冷發抖症狀，張上淳表示發冷發抖則目前幾乎沒有案例。

◎因疫情延期的全中運何時能復辦？副指揮官陳宗彥表示，體育署已協調宣布中央疫情指揮中心宣布疫情結束後2個月內會恢復舉辦全中運。

◎至於鬆綁管制措施前是否會進行社區抽樣篩樣？，指揮官今明確表示不會。

(中時電子報)