中國大陸疫情趨緩，當地政府為刺激經濟，加快、加大基建工程進度及金額，水泥市場在需求大增下，價量齊揚；國內西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102)指出，大陸水泥廠的產能幾乎是全產全銷，成長已恢復正常，第二季營運表現將大大優於首季。

法人估，台、亞泥大陸市場第二季的營收獲利，會比首季成長2成以上。

台、亞泥指出，4月份，隨著大陸疫情逐漸得到控制，在基建項目復工的帶動下，下游工程和各地水泥企業也全面復工，第一季先前被積壓的水泥需求集中釋放，以及市場步入旺季，水泥廠出貨率已快速提升。

依中國大陸「數字水泥網」數據顯示，4月下旬以來，當地水泥企業平均出貨率達到88%，較3月底增加20個百分點，同時也高出去年同期3個百分點。

大陸當地水泥價格已提前反映需求增加而開始調漲，其中，產量佔比居大陸水泥市場最高的華東地區，價格每噸已上漲30元人民幣；而台泥大陸主要營業區域的華南地區，每噸也有5-25元的調漲。

西進水泥業者認為，原本市場預期大陸水泥市場量價會到5月下旬才會有上漲空間；不過，現在的市場已提前反映，因此，這對第二季的營運一定有加分作用。

(工商 )