3個月以來一度重挫25％的全球股市，至今還沒真正解封疫情，也沒人知道何時能回到疫情大流行之前的水準，瑞銀4月調查的季度《投資者情緒調查》，結果顯示，富有投資者、企業主並未對投資縮手，仍對長期抱持樂觀態度，近一半富裕投資者預期未來六個月，將繼續持有相同水平的股票投資組合，甚至近四成，約37％受訪投資者有計劃增持股票部位。

瑞銀表示，此份調查是於4 月期間訪談14個市場、共4,108位富裕投資者及企業主，當中七成受訪者表示對區內長遠經濟前景樂觀，更令人驚訝的是，這項結果和三個月前的問卷調查結果「幾乎無異」！

台灣似乎也有同樣情況。同為服務高資產客群的法國巴黎銀行財富管理指出，相較於2008年的金融危機，這次疫情所造成的衝擊來得更快、資產價值下跌幅度更大，台灣市場卻因許多高資產人士的背景可能是台商及中小企業的第一代創辦人，過去曾經歷過各類金融風暴，因此，反而能在這次疫情之下，保持較冷靜的心態，反其道而行，加碼進場。

法國巴黎銀行財富管理投資策略諮詢部負責人劉權毅指出，台灣客戶現金持有部位相對較高，現在把重點放在持盈保泰，同時積極尋求下半年的反彈契機與最佳投資機會，將目光放在賺取未來報酬。

(工商 )