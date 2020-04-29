戴德梁行29日宣布，正式受託辦理公開標售台北市南京東路頂級商圈「中華開發大樓」，預計7月確定標售底價並公告標售，第3季決標，可望是近幾年難得罕見的單一所有權商辦大樓標售案。

戴德梁行表示，「中華開發大樓」具備顯著地標的性質，位處台北市南京東路五段精華區域，土地使用分區為第三種商業區(特)，土地面積約755.65坪，全棟商辦面積約7,978.86坪，確為台北市碩果僅存，難得釋出，即可重新開發的完整地塊。

戴德梁行指出，緣因委託業主計畫今年搬遷至敦化北路即將落成的全新總部大樓，已無繼續使用原總部「中華開發大樓」的需求，為以最適當有利的方式活化資產，委託業主決定委外辦理標售相關作業，經多方遴選後，戴德梁行因成功標出多件大型標案，累計脫標金額為業界之首，因而雀屏中選。

戴德梁行董事總經理顏炳立指出，中華開發大樓位於號稱台北華爾街的南京東路金融商圈，步行至捷運南京三民站只需要3分鐘，交通相當便捷，此次標售的中華開發大樓為單一所有權，現況屋齡35年已符合都更或危老獎勵條件的門檻，未來無論是維持現況使用或拆除重建皆適宜。

戴德梁行協理賴一毅表示，「中華開發大樓」標售案預計在7月公告招標，今年第3季開標，目前大型買方詢問度相當熱絡，開標結果極有可能再次創造紀錄。

(工商 )