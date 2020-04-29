連4日零確診 遠傳網路門市推「0確診」快閃優惠 16:472020/04/29 中時 陳大任 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎台灣連4日零確診，遠傳網路門市祭出+0快閃優惠，只有今明（29-30日）兩天，在遠傳網路門市新申辦/攜碼月租399以上指定方案，包括人氣方案399超級飽，享飆網20GB、網內免費、網外60分鐘，或時下最夯499上網吃到飽，最高享500元禮券及萬元通話金，以及月付599搭配最新iPhone SE或AirPods Pro，都可+0元帶走小米體重計2，讓你防疫期間記錄每天身體變化，健康好享瘦。 (中時 ) #遠傳 #網路門市 #零確診 #快閃優惠 #+0 也許您會感興趣 推薦閱讀 今日零確診 新冠肺炎累計429例 13:542020/04/26 生活 中山雅樂軒51連假快閃優惠 每日限定10間 16:562020/04/27 財經 連續兩天零確診 蔡英文感謝國人配合守住疫情防線 18:412020/04/27 政治 連2天零確診 連15天無本土個案 04:102020/04/28 生活新聞 梵克雅寶買氣旺 零確診效應 04:102020/04/28 時尚消費 指揮中心成立100天 今天也零確診 14:342020/04/28 生活 連3天零確診 一分鐘看懂疫情重點 16:322020/04/28 生活 三天零確診 蔡英文：投入預算盡快恢復經濟元氣 18:382020/04/28 政治 SOGO復興館勞動節連假快閃優惠 指定美食第2件0元 20:322020/04/28 消費 連3天零確診 網見一數字亢奮：五月目標是它！ 20:382020/04/28 生活 生活熱門新聞 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 打臉金正恩死訊 金與正推特秀合照 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 酒店軍艦「肉搏戰」為何零確診？真相出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。