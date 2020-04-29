徐乃麟、洪藜恩與徐新洋現身首錄記者會。（吳維書攝）

徐乃麟29日參加兒子徐新洋與洪藜恩主持的東風衛視新節目《誰是撲克王》，擔任大來賓，父子兩人首度同台，難掩緊張心情，徐乃麟笑稱兒子節目對打自己若勝出，「我就來當助理主持好了！」羅志祥（小豬）與周揚青毀滅式分手引熱議，徐乃麟點出關鍵原因，「講真的，到大陸的藝人賺進大把鈔票，但空檔時間很多，當然希望跟朋友多聚聚，所以就會到處吃喝玩樂。」

徐乃麟回憶當年羅志祥，「當年他是《台灣紅不讓》四大天王，有陣子還叫我乾爹，之前發新專輯也有來上過《天才衝衝衝》，但他去大陸十幾年，我們沒有聯絡。」他表示：「感情的事情外人無從著墨，怎麼會知道他家裡的事情，藝人是社會財富，得到的也是社會給你，所以大家會用放大鏡來看，檯面上或私底下都要小心。」

徐乃麟指出羅志祥會很辛苦，「當紅藝人都要謹慎小心，他這個事情，以大陸現在的體制來看，應該很辛苦，廣電總局審核非常嚴格。」至於周揚青的毀滅式分手，他回應小心，「網路無國界，跑不掉的，凡走過必留下痕跡，沒做的不用擔心。」他透露自己與老婆的手機密碼相同，但老婆不會沒事查勤，至於是否擔心演藝圈對兒子誘惑多？他笑說：「我3個小孩都很專情。」

(中時 )